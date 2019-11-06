Полицейские изъяли тысячи литров алкоголя на рынке в Днепре

На одном из рынков Днепра полицейские изъяли несколько тысяч литров алкоголя, который продавали без необходимых документов.

Факт незаконной продажи обнаружили сотрудники управления превентивной деятельности и отдела аэроподдержки патрульной полиции, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полицейские изъяли тысячи литров алкоголя Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"В Днепре полицейские обнаружили на рынке точку реализации слабоалкогольных напитков без соответствующих документов", – сказано в сообщении.

В частности, правоохранители в присутствии понятых изъяли 740 литров вина, 3 тыс. литров сидра и эля, 750 литров неустановленного алкоголя и 28 бутылок пива.

На место проведения следственных действий выехала следственно-оперативная группа и участковый офицер Индустриального отделения полиции.

Полицейские изъяли тысячи литров алкоголя Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками и изъяли у него метамфетамин. Общая стоимость найденных веществ – более 220 тыс. гривень.

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