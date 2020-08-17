Полицейские Днепропетровщины поймали иностранца, разыскиваемого Интерполом

Алина Рашевская Происшествия 15:22, 17.08.2020

Полицейские Днепропетровщины задержали участника организованной преступной группировки, находящегося в международном розыске.

38-летнего мужчину подозревают в убийстве, незаконном лишении свободы и вымогательстве, совершенных на территории другого государства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как установили правоохранители, злоумышленик с поддельным паспортом гражданина Украины в течение года скрывался на территории нашей страны. Его задержание состоялось в Харькове при участии полицейских управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области и полка полиции особого назначения.

Полицейские Днепропетровщины поймали иностранца, разыскиваемого Интерполом
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

На данный момент решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде 19-летний местный житель пырнул ножом своего знакомого.

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