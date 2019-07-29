Покушение на бизнесмена: в Никополе мужчина бросил гранату под авто

В Никополе Днепропетровской области мужчина бросил гранату под автомобиль Mitsubishi Outlander, который принадлежит местному предпринимателю.

Инцидент произошел на перекрестке ул. Новикова и ул. Коцюбинского около 22:50 воскресенья, передает пресс-служба Главного управления полиции Днепропетровской области.

Неизвестный бросил гранату в авто бизнесмена Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"Установлено, что 28 июля мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5", - сказано в сообщении пресс-службы.

В результате произошедшего взрыва два пассажира автомобиля получили многочисленные осколочные ранения.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5.

Фрагмент гранаты Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и доставили его в отдел полиции.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 29 июля на проспекте Свободы в Днепре обнаружили гранату Ф-1.

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