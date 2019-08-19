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Пока матери не было дома: под Днепром отчим годами насиловал несовершеннолетнюю девочку

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В Синельниково Днепропетровской области бывший узник больше года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

Мужчина систематически издевался и насиловал 14-летнюю девочку во время отсутствия ее матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина больше года издевался над падчерицей

Под Днепром мужчина больше года издевался над падчерицей

Minval.az

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Сейчас с ребенком работают психологи, а злоумышленник находится под стражей. Известно, что задержанный уже имел проблемы с законом.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло жуткое ЧП. В городе Подгородное Днепропетровской области 18 августа спецназовцы задержали мужчину с гранатой, который закрылся в доме с женой и 9-летней дочерью.

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Место
Украина Днепр
Теги
домашнее насилие мужчина сексуальное насилие
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