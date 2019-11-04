Пока матери не было дома: под Днепром мужчина изнасиловал ребенка

В Каменском Днепропетровской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.

Мужчина совершил преступление в отношении дочери своей знакомой, пока последней не было дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина изнасиловал ребенка Коллаж

3 ноября в полицию обратилась мать несовершеннолетней, которая сообщила, что когда она отсутствовала дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь. Полицейские Каменского ОП оперативно задержали местного жителя, который может быть причастен к совершению этого преступления.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и избрании меры пресечения.

Согласно санкции статьи ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В Каменском мужчина изнасиловал ребенка Национальная полиция в Днепропетровской области

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