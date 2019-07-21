Пока мать работала на выборах? В Кривом Роге ребенок выпал из окна

В Кривом Роге Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна, пока мать была на избирательном участке.

По предварительным данным, женщина решила подработать на выборах, и оставила двух маленьких детей дома под присмотром родного брата. Происшествие случилось около 09:00 воскресенья, 21 июля, пише "КП в Украине".

Малыш выпал из окна второго этажа. Его заметила прохожая женщина и сразу же вызвала машину скорой помощи. Ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "перелом лобной кости".

В Кривом Роге ребенок выпал из окна коллаж

"Мальчик в тяжелом состоянии, черепно-мозговая травма, им занимаются хирурги и реаниматологи", – рассказали в отделении детской реанимации восьмой больницы.

Как утверждают в пресс-службе криворожской полиции, женщина якобы работала в составе избирательной комиссии, но официального подтверждения пока нет.

Об отце детей ничего неизвестно. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Факт зарегистрирован, но о какой-либо ответственности взрослых говорить пока рано, добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина притворилась мертвой на избирательном участке, инцидент попал на видео.

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