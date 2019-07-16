Похитили человека: ГБР провело обыски в налоговой Днепра. Видео

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в здании Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Следственные действия проводились в понедельник, 15 июля. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГБР.

Пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области

"Да, проводились обыски ... Устанавливаются обстоятельства похищения человека", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос корреспондента.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства подозреваемых нет, изъято ли что-либо при обыске - неизвестно.

В свою очередь в группе общественной организации "Стоп коррупции" в Facebook опубликована видеозапись, на которой видно, как в здание ГФС входят правоохранители, в том числе сотрудники СБУ.

По информации активистов, сотрудники ГФС в мае 2019 года похитили предпринимателя Кирилла Суворова и несколько недель насильно его удерживали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и круг подозреваемых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 июля, в Закарпатской области начались массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!