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13 января • обновлено в 16:12
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Погибла семья: в полиции рассказали детали страшного ДТП под Днепром

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Причиной смертельного ДТП 12 января в селе Вишневом Днепропетровской области стала скользкая дорога. Водитель внедорожника не справился с управлением и съехал в ставок.

В результате аварии погибли жена и муж 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина 1982 года рождения. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 УКУ. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП под Днепром

Смертельное ДТП под Днепром

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Вишневом Днепропетровской области 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд и затонул. Спастись никому не удалось.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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