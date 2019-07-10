Поехал за хлебом и не вернулся: в бассейне под Днепром нашли труп

9-го июля в селе Пригородное под Никополем был обнаружен труп мужчины.
Тело умершего нашли дети, которые купались в небольшом водоеме. Об этом сообщают "Nikopolnews".
Как выяснилось позже, погибшим оказался 50-летний житель Пригородного. Мужчина уехал за хлебом на велосипеде, но так и не вернулся.
Мужчина утонул в бассейне
Bash.news
По версии полицейских, утопленник упал в воду с деревянного моста и захлебнулся.
Установлением точной причины смерти занимаются следователи.
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