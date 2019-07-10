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Поехал за хлебом и не вернулся: в бассейне под Днепром нашли труп

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9-го июля в селе Пригородное под Никополем был обнаружен труп мужчины.

Тело умершего нашли дети, которые купались в небольшом водоеме. Об этом сообщают "Nikopolnews".

Как выяснилось позже, погибшим оказался 50-летний житель Пригородного. Мужчина уехал за хлебом на велосипеде, но так и не вернулся.

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Мужчина утонул в бассейне

Мужчина утонул в бассейне

Bash.news

По версии полицейских, утопленник упал в воду с деревянного моста и захлебнулся.

Установлением точной причины смерти занимаются следователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная футболистка решила поплавать голышом и утонула.

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Украина Днепр
Теги
Днепр смерть полиция
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