Поджидал у подъезда: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка

В Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку.

Дело обвиняемого направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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Известно, что преступление произошло в июне 2019 года. Ранее судимый местный житель поджидал свою жертву у подъезда жилого дома. Увидев девочку, которая зашла в помещение, мужчина последовал за ней. Там же он и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

В данный момент дело рассматривает суд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе изнасиловали воспитанницу детского центра. В числе подозреваемых оказался известный общественник. В прошлом мужчина сам был воспитанником детского дома семейного типа.

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