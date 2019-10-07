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7 октября • обновлено в 14:11
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Поджидал у подъезда: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка

1.7т Читать материал на украинском

В Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку.

Дело обвиняемого направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина изнасиловал ребенка

Под Днепром мужчина изнасиловал ребенка

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Известно, что преступление произошло в июне 2019 года. Ранее судимый местный житель поджидал свою жертву у подъезда жилого дома. Увидев девочку, которая зашла в помещение, мужчина последовал за ней. Там же он и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

В данный момент дело рассматривает суд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе изнасиловали воспитанницу детского центра. В числе подозреваемых оказался известный общественник. В прошлом мужчина сам был воспитанником детского дома семейного типа.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина изнасилование пострадал ребенок
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