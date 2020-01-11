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11 января • обновлено в 15:27
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Яна Коваль

Подросток устроил стрельбу посреди улицы в Днепре: подробности

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В Днепре 10 января жительница многоквартирного дома обратилась в полицию, так как ее покой нарушили выстрелы.

Приехавшие по вызову правоохранители увидели толпу подростков, сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Подросток из Днепра устроил стрельбу

Подросток из Днепра устроил стрельбу

shutterstock

Один из подростков, заметив патруль, выбросил неизвестный предмет в подвал дома. Однако полиция успела это заметить.

Подросток устроил стрельбу посреди улицы в Днепре: подробности

Патрульная полиция в Днепропетровской области

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Как стало известно, 16-летний парень просто решил пострелять из пистолета. Патрульные сообщили об этом в ювенальную превенцию и вышли на контакт с матерью несовершеннолетнего. На месте работала следственно-оперативная группа. Как оказалось, парень уже ранее нарушал покой граждан таким образом.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
оружие новости банда подростков Национальная полиция Украины полиция
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