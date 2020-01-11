Подросток устроил стрельбу посреди улицы в Днепре: подробности

В Днепре 10 января жительница многоквартирного дома обратилась в полицию, так как ее покой нарушили выстрелы.

Приехавшие по вызову правоохранители увидели толпу подростков, сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Подросток из Днепра устроил стрельбу shutterstock

Один из подростков, заметив патруль, выбросил неизвестный предмет в подвал дома. Однако полиция успела это заметить.

Патрульная полиция в Днепропетровской области

Как стало известно, 16-летний парень просто решил пострелять из пистолета. Патрульные сообщили об этом в ювенальную превенцию и вышли на контакт с матерью несовершеннолетнего. На месте работала следственно-оперативная группа. Как оказалось, парень уже ранее нарушал покой граждан таким образом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре машина с детьми попала в жесткое ДТП.

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