Подростки разгромили вагон электрички Каменское-Днепр: в сети возмущены. Видео

В сети появилось видео, как в электричке Каменское-Днепр подростки начали уничтожать вагон.

Так, одна из девочек специально громила вагон, а ее подруга фиксировала происходящее на видео. Затем подростки опубликовали это на своей странице в социальной сети, сообщили в Facebook-группе "Ху@ое Каменское".

На видео четко видно, как несовершеннолетняя девочка начала ломать в вагоне окно и при этом смеялась. Затем подростки скрылись с места происшествия. Причины таких действий – неизвестны.

В сети люди начали бурно обсуждать и комментировать действия подростков:

"Сжечь ведьму", "Руки переломать", "Быдло!", "Мрази, просто мрази малолетние. И вот за такое надо определить в колонию для малолетних, на год. Чтоб урок был на всю жизнь. Нельзя это оставлять безнаказанно", "Скотина. Родители оплатят капремонт вагона, может мозги появятся", – пишут пользователи сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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