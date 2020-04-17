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17 апреля • обновлено в 10:01
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Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

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Подозреваемый в расстреле молодой пары в Кривом Роге Днепропетровской области выбросился из окна на восьмом этаже и разбился насмерть.

Происшествие случилось около 5:30 утра, когда к мужчине в квартиру пытались войти правоохранители, сообщает местный сайт "Первый городской". Внимание! Фото 18+

52-летний горожанин умер до приезда скорой помощи. По предварительной информации, полицейским удалось найти оружие, из которого убили девушку и тяжело ранили парня.

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

one.kr.ua

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

one.kr.ua

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с го этажа

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с го этажа

one.kr.ua

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

one.kr.ua

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

Подозреваемый в расстреле пары в Кривом Роге выбросился с 8-го этажа

one.kr.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге Днепропетровской области вечером 16 апреля неизвестный открыл огонь по парню и девушке. От полученных ранений 25-летняя жительница города скончалась, ее 26-летний спутник получил тяжелое ранение.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
смерть
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