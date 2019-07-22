Подкупы и минирования: какие дела открыла полиция Днепра и области в день выборов

По итогам выборов, которые состоялись в воскресенье, 21 июля, полиция Днепропетровской области открыла 6 уголовных производств.

Всего же правоохранители получили 311 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, передает пресс-служба областной полиции.

Полиция открыла 6 уголовных производств УНИАН

"В общем 21 июля в полицию поступило 311 сообщений, связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства. По результатам их проверок начато 6 уголовных производств и составлено 8 административных протоколов", - сказано в нем.

В частности, в Днепре зарегистрировано 2 производства по фактам ложного сообщения о минировании избирательных участков.

В Новомосковске открыто 2 уголовных производства по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.

Кроме того, в Кривом Роге правоохранители расследуют возможное внесения в реестр ложных сведений о кандидате в депутаты, а в пгт. Першотравенске - похищение бюллетеня.

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Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивают правопорядок во время подсчета голосов и сопровождение бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участковая комиссия в Днепре испортила 2000 бюллетеней.

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