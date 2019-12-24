Подделывал Малевича: в Бельгии задержали украинского коллекционера

В Бельгии задержали коллекционера картин украинского происхождения Игоря Топоровского и его жену Ольгу за подозрение в подделке картин, мошенничестве и отмывании денег.

Полотна, которые мужчина предоставил музею из частной коллекции, оказались фальшивыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал VRT.

Топоровский передал музею всего 24 произведения искусства, в том числе работы художника Казимира Малевича. После начала выставки появилось предположение, что картины не являются оригинальными.

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Ольга и Игорь Топоровские Fondation Dieleghem

В результате расследования коллекционера арестовали по требованию ряда арт-дилеров. Однако семья Топоровских продолжает утверждать, что картины были настоящими.

Отметим, что Игорь Топоровский родился в Днепре, а после распада СССР жил в России. В середине 2000-х вместе с женой эмигрировал в Бельгию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение, принятый Верховной Радой.

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