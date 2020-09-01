Под Никополем автобус устроил ЧП на переправе на месте рухнувшего моста. Фото и видео

В понедельник, 31 августа, в Днепропетровской области под Никополем недалеко от села Алексеевка произошло ЧП на понтонном мосту.

Около 17:45 рейсовый автобус, который двигался из Никополя в сторону Покрова, въехал колесом в металлическую конструкцию на съезде с переправы. Водитель транспортного средства не справился с управлением, сообщает "Прихист" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автобус следовал по маршруту Каменское-Херсон. Днепр оперативный

Автобус резко повело вправо, передает "Днепр оперативный". Открылись двери, люди в салоне падали. После этого автомобиль смог сам съехать с моста. На место происшествия прибыли полиция, медики и спасатели.

В результате ЧП семь пассажиров получили незначительные травмы, от госпитализации они отказались. 21-летнюю девушку с рассечением верхней части лба и сотрясением мозга доставили в больницу города Покров.

На месте ЧП работали правоохранители, медики и спасатели. Днепр оперативный

Несмотря на ДТП, движение по понтонному мосту продолжается в штатном режиме.

Автобус въехал колесом в металлическую конструкцию. Днепр оперативный

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