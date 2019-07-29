Под Никополем агрессивный мужчина избил полицейского

В Зеленодольске Днепропетровской области агрессивный мужчина избил полицейского, который пытался прекратить драку.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полиция задержала мужчину, который избил их коллегу Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"В ночь с 27 на 28 июля примерно в два часа ночи патруль в составе трех полицейских выехал на сообщение о драке. На месте происшествия один из участников драки нанес полицейскому телесные повреждения", - сказано в сообщении пресс-службы.

В настоящее время пострадавший полицейский находится в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица, гематомы.

Мужчина, избивший правоохранителя, задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области задержали преступника, который избил и ограбил семью в Польше.

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