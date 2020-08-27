Под Кривым Рогом в поле найден мертвым пропавший мужчина. Фото

Под Кривым Рогом в поле найден мертвым пропавший мужчина. Коллаж

В среду, 26 августа, недалеко от города Кривой Рог Днепропетровской области нашли тело 84-летнего мужчины, который находился в розыске.

Труп пенсионера обнаружили в поселке Широкое в поле подсолнухов. Об этом сообщает "Первый Городской" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

Мужчину нашли в поле подсолнухов Первый Городской

Двое мужчин выполняли в поле хозяйственные работы. Один из них заметил среди подсолнухов тело погибшего. Правоохранители направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Умершим оказался 84-летний житель села Новоселовка. По словам его жены, покойный ушел из дома примерно месяц назад и больше не вернулся.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге полиция и кинологи разыскивали пропавшего без вести 84-летнего Петра Щеглова.

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