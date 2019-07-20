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Под Кривым Рогом спасатели выловили лодку с трупом мужчины внутри

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В селе Новолозоватка неподалеку от Кривого Рога спасатели выловили лодку с телом мертвого мужчины внутри.

Лодка была найдена в 1,5 км вниз по течению от Карачуновского водохранилища, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Кривым Рогом обнаружена лодка с трупом мужчины

Под Кривым Рогом обнаружена лодка с трупом мужчины

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

"19 июля в 10:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на расстоянии 30 метров от берега на поверхности водоема дрейфует лодка в которой находится человек без признаков жизни в селе Новолозоватка, 1,5 км по течению от Карачуновского водохранилища", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Прибывшие на указанное место спасатели с помощью спасательной лодки доставили находку на берег.

Тело мужчины 1968 года рождения отправлено на экспертизу. Причины смерти пока неизвестны.

К работам были привлечены 5 человек личного состава ГосЧС и 1 единица техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра водитель Mazda сбил 18-летнюю девушку.

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Место
Украина Кривой Рог
Теги
Кривой рог ГосЧС Днепр
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