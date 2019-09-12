Под Днепром женщина умерла на глазах у лежачей матери

В Никополе Днепропетровской области 11 сентября в собственной квартире скончалась женщина, проживавшая вместе со своей лежачей матерью.

Женщина замертво упала на кухне, но мать не могла никак ей помочь. Об этом сообщили на странице общественной организации "Прихист" в Facebook.

В Днепре женщина умерла у матери на глазах Korupcia.com

Известно, что трагедия случилась около 18:00 в доме на ул. Шевченко, 178. Благодаря звонку председателя дома на место происшествия прибыли полицейские, бригада скорой помощи и спасатели. Сотрудники ГосЧС срезали решетки на окнах и попали в квартиру.

Погибшая лежала на полу в кухне. Мать-инвалид находилась в шоковом состоянии, однако от госпитализации отказалась.

В Никополе женщина скончалась на глазах у матери Страница общественной организации "Прихист" в Facebook

В Никополе женщина скончалась на глазах у матери Страница общественной организации "Прихист" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал,что под Днепром мужчина забил до смерти коллегу. 26-летний житель Никополя до смерти избил своего товарища прямо на остановке общественного транспорта. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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