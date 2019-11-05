Под Днепром женщина сгорела во сне вместе с домом: подробности

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 5 ноября пожар в частном доме унес жизнь его владелицы.

С огнем боролись на протяжении двух часов. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Софиевская поступило в Службу спасения около 23:20. По указанному адресу мгновенно было направлено пожарных 14-й и 26-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни.

В 00:17 пожар локализован и в 2:01 ликвидирован. Огнем уничтожена крыша дома, внутренняя отделка стен, мебель и домашние вещи. Общая площадь пожара 48 кв. м.

К ликвидации пожара привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

В Кривом Роге горел частный дом ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге горел частный дом ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге горел частный дом ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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