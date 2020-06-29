Под Днепром застрелили 24-летнего парня: фото убитого. 18+

В Новомосковске Днепропетровской области 42-летний мужчина смертельно ранил 24-летнего парня.

Происшествие случилось 28 июня около 16:30, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как установили правоохранители, на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента.

От полученных травм 24-летний житель Новомосковска умер в больнице.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелка и задержали его. Орудие преступления – стартовый пистолет "STALKER", кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия, изъяли и направили на экспертизу.

Злоумышленнику вручено сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). На данный момент досудебное следствие продолжается.

Кроме того, в одной из местных групп города Новомосковск в Facebook опубликовали видео трагического происшествия.

"Парень заступился за людей, к которым приставал обдолбленный наркоман с оружием. Завязалась драка,невменяемый выстрелил и попал в артерию. После этого парень умер в больнице" – написали в сообществе.

Как сообщил сосед убитого Михаил Космачевский, Владислава Кравченко застрелили в результате защиты людей от неадекватного мужчины. Теперь семье погибшего требуется финансовая помощь:

5168 7427 0332 5831 – Кравченко Виктор Данилович (дедушка Влада).

Погибший Владислав Кравченко. Фото из Facebook Михаила Космачевского

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области 28 июня во время отдыха на Карачуновском карьере погиб 17-летний парень. Юноша не выжил после прыжка в водоем с 15-метровой высоты.