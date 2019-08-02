Под Днепром задушили женщину: жуткие подробности

На Днепропетровщине в частном доме нашли тело пенсионерки.

Женщине было 82 года. Об этом сообщает УНН.

На Днепропетровщине убили старушку из-за денег Лента новостей Запорожья

Труп пенсионерки обнаружил социальный работник, который пришел навестить женщину. На ее теле обнаружены следы удушения.

Из дома покойной были похищены все денежные сбережения. Сумма украденных денег не уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на юге Африки жестоко убили туриста из Украины.

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