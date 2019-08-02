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Под Днепром задушили женщину: жуткие подробности

1.1т Читать материал на украинском

На Днепропетровщине в частном доме нашли тело пенсионерки.

Женщине было 82 года. Об этом сообщает УНН.

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На Днепропетровщине убили старушку из-за денег

На Днепропетровщине убили старушку из-за денег

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Труп пенсионерки обнаружил социальный работник, который пришел навестить женщину. На ее теле обнаружены следы удушения.

Из дома покойной были похищены все денежные сбережения. Сумма украденных денег не уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на юге Африки жестоко убили туриста из Украины.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр крадут деньги убийство
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