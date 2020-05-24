Под Днепром задержали мужчину, торговавшего психотропами. Фото

В Новомосковске Днепропетровской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, который организовал сбыт наркотиков.

Во время обыска правоохранители изъяли более четыре тысячи пакетиков с психотропами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Обыски проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которое было открыто в феврале этого года. Обыск по месту жительства фигуранта был проведен правоохранителями 22 мая.

У наркоторговца нашли более 4 тысяч пакетов с психотропами Пресс-служба ГУПН в Днепропетровской области

В результате обыска полиция изъяла пакетики с марихуаной, амфетамином, гашишем и другими наркотиками, общим весом около трех килограммов. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых веществ составляет около 1 миллиона 282 тысяч гривень.

Также были изъяты сим-карты операторов мобильной связи, мобильные телефоны, электронные весы, банковские карты, ноутбуки и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

У наркоторговца нашли более 4 тысяч пакетов с психотропами Пресс-служба ГУПН в Днепропетровской области

Сейчас мужчина задержан. Все изъятое направлено на экспертное исследование. После проведения которого будет решаться вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление источника поступления изъятых наркотических веществ.

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