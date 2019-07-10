Под Днепром вторые сутки ищут тело погибшего под завалами

Тело мужчины, который погиб из-за обвалившегося здания на Днепропетровщине достают из-под завалов вторые сутки.

Вчера, 9 июля, на месте происшествия велись работы по разбору завалов металлических конструкций. Освобождение тела мужчины продолжается. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля во время демонтажа разрушилось здание Центральной обогатительной фабрики “Павлоградская”.

Под обломками здания находится тело мужчины 1973 года рождения. Работами по изъятию тела на данный момент занимаются спасатели.

Обвал произошел на Центральной обогатительной фабрике “Павлоградская” Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

По предварительной информации, во время демонтажа неэксплуатируемого здания бывшей сушильни произошло частичное разрушение конструкции. В результате обвала пострадали сотрудники подрядной организации "Дмитротех".

В результате разрушения также пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали в реанимацию городской больницы №4 города Павлограда в тяжелом состоянии. У мужчины сотрясение головного мозга, политравма и перелом таза.

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