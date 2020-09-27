Под Днепром вспыхнул масштабный лесной пожар. Фото

Алина Рашевская Происшествия 12:55, 27.09.2020

В воскресенье, 27 сентября, неподалеку от Днепра произошел пожар в лесном массиве.

За короткое время огонь распространился на площади 5,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

К настоящему времени огонь удалось локализовать. Тушение пожара продолжается. На месте работают 35 спасателей и 10 единиц техники.

Огонь распространился на площади 5,5 га.
ГСЧС Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в квартире произошел крупный пожар.

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Днепр Происшествия

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