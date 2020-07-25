Под Днепром водитель умер за рулем и устроил ДТП: пострадала женщина. img01.rl0.ru

В пятницу, 24 июля, в городе Каменское Днепропетровской области автомобилист умер во время движения машины.

На улице Набережной водитель 1942 года рождения скончался за рулем авто. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Автомобиль Ford, который остался без управления, выехал на обочину и врезался в дерево. От удара пострадала пассажирка 1949 года рождения. Женщина получила множественные травмы. В бессознательном состоянии ее госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и медики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре микроавтобус влетел в дерево, пострадали шесть человек.