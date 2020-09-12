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Под Днепром водитель разбил в хлам авто об дерево и чудом выжил. Фото

София Закревская
София Закревская
Происшествия
1,8 т.
Под Днепром водитель разбил в хлам авто об дерево и чудом выжил. Фото

В субботу, 12 сентября, возле поселка Черкасское Днепропетровской области произошло серьезное ДТП.

Легковой автомобиль на большой скорости влетел в дерево. Фото с места аварии опубликовали в местном Telegram-канале "Х***ый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Машина на скорости влетела в дерево.

Сильный удар пришелся на правую переднюю часть транспортного средства. Машина получила значительные повреждения.

Водителю легковушки чудом удалось выжить. Он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Все детали происшествия сейчас устанавливаются.

Автомобиль получил серьезные повреждения.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине копы избили невиновного, выбивая признания. Медиков на место происшествия вызывала мать пострадавшего.

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