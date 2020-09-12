Под Днепром водитель разбил в хлам авто об дерево и чудом выжил. Фото

В субботу, 12 сентября, возле поселка Черкасское Днепропетровской области произошло серьезное ДТП.

Легковой автомобиль на большой скорости влетел в дерево. Фото с места аварии опубликовали в местном Telegram-канале "Х***ый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сильный удар пришелся на правую переднюю часть транспортного средства. Машина получила значительные повреждения.

Водителю легковушки чудом удалось выжить. Он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Все детали происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине копы избили невиновного, выбивая признания. Медиков на место происшествия вызывала мать пострадавшего.

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