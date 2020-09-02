Под Днепром водитель пытался сбежать и наехал на полицейского.

Во вторник, 1 сентября, около 22:00 на автодороге Кировоград-Запорожье мужчина не остановился по требованию полицейского, продолжил движение и травмировал патрульного.

В результате пострадал работник сектора реагирования патрульной полиции Томаковского отделения полиции, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на автодороге полицейские заметили автомобиль "ГАЗ-2410", который нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель неожиданно начал движение, в результате чего наехал на полицейского и тот получил травму ноги.

Под Днепром водитель пытался сбежать и наехал на полицейского. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

50-летнего нарушителя доставили в Томаковское отделение полиции и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа). Мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Под Днепром водитель наехал на полицейского. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

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