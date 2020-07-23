Под Днепром водитель перевернул автобус в кювет и сбежал: 15 пострадавших

В ДТП с участием автобуса на Днепропетровщине пострадало 15 человек. Facebook полиции Днепропетровской области

В Петриковском районе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 15 человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook. На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров

"Дорожная авария с участием микроавтобуса "Газель Рута" произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское – СТ Чайка". Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", – сказано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 15 пассажиров были доставлены в больницу.

Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры для его задержания, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.

В результате ДТП под Днепром пострадало 15 человек (Facebook полиции Днепропетровской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате столкновения грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля на Днепропетровщине погибли двое гражданских и еще трое пострадали.