Под Днепром в реке утонул ребенок: спасатели не могут найти тело

Карина Бондаренко Происшествия 01:47, 15.05.2020 Обновлено: 10:34, 15.05.2020

В городе Желтые Воды Днепропетровской области пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из мальчиков не вынырнул из воды.

Происшествие случилось 14 мая около 19:00. По указаному адресу были направлены спасатели и обнаружили на берегу вещи ребенка около 11 лет, передает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свидетели показали куда прыгнул мальчик, однако потерпевшего до сих пор найти не удалось. Поиски ребенка продолжают пять человек личного состава ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Желтых Водах утонул ребенок
dp.dsns.gov.ua
В Желтых Водах утонул ребенок
dp.dsns.gov.ua
В Желтых Водах утонул ребенок
dp.dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неподалеку от Набережной Победы на рыболовной кладке обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Труп находился в 25 метрах от берега.

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Днепр Происшествия

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