Под Днепром в реке нашли тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком. Фото 18+

В пятницу, 29 мая, в Петриковском районе Днепропетровской области в реке Орель местные жители обнаружили тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в убийстве 46-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как установили полицейские, 27 мая жительница Каменского отдыхала у супругов в одном из поселков Петриковского района. Во время застолья между ней и 35-летним хозяином возникла ссора, во время которой мужчина избил ее. Затем, по его словам, потерпевшая легла отдыхать, а на следующий день он обнаружил ее умершей.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина привязал к телу шлакоблок, загрузил его в автомобиль и выбросил в реку.

В реке нашли тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком Пресс-служба ГУПН в Днепропетровской области

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины –умышленное убийство. Подозреваемого задержали и доставили в Петриковское отделение полиции. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре спасатели вытащили из водоема тело мужчины. Оно находилось в сточной канаве на поверхности воды.

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