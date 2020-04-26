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26 апреля • обновлено в 10:16
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Под Днепром в реабилитационных центрах вспыхнул коронавирус

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В Днепропетровской области за сутки обнаружили 54 новых заражений коронавирусом.

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Главным очагом новой вспышки коронавируса стали реабилитационные центры в пригороде Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В Днепровском районе – 45 новых случаев, в Кривом Роге – шесть, Петропавловский район – один, Терновка – один, в Павлограде и Павлоградском – два.

Как сообщает "Радио Свобода", в одном из реабилитационных центров обнаружили 40 инфицированных, в другом – шесть. По предварительным данным, все жители реабилитационных центров заразились из-за контактов с религиозным собранием в Першотравенске.

Под Днепром в реабилитационных центрах вспыхнул коронавирус

Под Днепром в реабилитационных центрах вспыхнул коронавирус

pravda.com.ua

На данный момент общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по Днепропетровской области – 294. В Днепре новых случаев за последние сутки выявлено не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре появилась онлайн-карта с перечнем мест, в которых были подтверждены случаи заражения коронавирусом. Карта доступна на сайте Днепровского городского совета.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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