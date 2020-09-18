Под Днепром в ДТП с переворотом пострадал мужчина

В четверг, 17 сентября, на трассе Днепр-Запорожье в районе поселка городского типа Соленое автомобиль Fiat Doblo попал в аварию.

Водитель иномарки не справился с управлением, вследствие чего машина несколько раз перевернулась. ДТП случилось около 19:30, сообщает Информатор.

В результате мужчина получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Ему оказали медицинскую помощь на месте, однако от госпитализации потерпевший отказался.

ДТП под Днепром. Информатор

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