Под Днепром уголовник угодил в ДТП на угнанном в Италии мотоцикле

Вблизи поселка городского типа Васильковка произошло ДТП с мотоциклистом.

Водитель двухколесного не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мотоциклист угодил в ДТП Коллаж

Авария случилась 3-го августа. В результате ДТП мужчина получил значительные травмы. На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи предварительно диагностировали у него закрытую травму грудной клетки, пневмоторакс, перелом ключицы.

В Днепре уголовник угодил в ДТП Патрульная полиция в Днепропетровской области

Во время установления обстоятельств ДТП полицейские выяснили, что у водителя нет документов, а номерной знак принадлежит совсем другому транспортному средству. Как оказалось, его разыскивает Интерпол. Страна розыска - Италия.

В Днепре уголовник угодил в ДТП Патрульная полиция в Днепропетровской области

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мотоцикл эвакуировали на штрафстоянку. Известно, что преступник имеет богатое криминальное прошлое.

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