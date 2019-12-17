Под Днепром страшный пожар уничтожил целое кафе: огненные фото и видео

В Павлограде Днепропетровской области 17 декабря загорелось кафе в гостинично-ресторанном комплексе "Смерекова хата".
Происшествие случилось в 3:57. На место сразу же прибыла Служба спасения, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пожар в Павлограде
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Как выяснилось, на территории комплекса полностью сгорело двухэтажное отдельно стоящее деревянное кафе.
К тушению пожара были привлечены 27 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар локализовали в 05:40 и ликвидировали в 6:12.
Отметим, что погибших и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причину пожара.
Пожар в Павлограде
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на Набережной Победы Merсedes въехал в электроопору и снес ее. Следом в первое авто въехала Toyota. Mercedes сгорел, его водитель погиб.
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