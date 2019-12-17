Под Днепром страшный пожар уничтожил целое кафе: огненные фото и видео

В Павлограде Днепропетровской области 17 декабря загорелось кафе в гостинично-ресторанном комплексе "Смерекова хата".

Происшествие случилось в 3:57. На место сразу же прибыла Служба спасения, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар в Павлограде Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Как выяснилось, на территории комплекса полностью сгорело двухэтажное отдельно стоящее деревянное кафе.

К тушению пожара были привлечены 27 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар локализовали в 05:40 и ликвидировали в 6:12.

Отметим, что погибших и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причину пожара.

Пожар в Павлограде Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на Набережной Победы Merсedes въехал в электроопору и снес ее. Следом в первое авто въехала Toyota. Mercedes сгорел, его водитель погиб.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!