Под Днепром столкнулись три легковушки: водителя 'Жигулей' доставали спасатели

В субботу, 22 августа, в Подгородном Днепропетровской области столкнулись три легковых автомобиля.

Авария случилась на улице Шоссейной около 14:40. Об этом сообщает 34 канал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что автомобили двигались в попутном направлении. Водитель "Тойоты" остановился, чтобы пропустить пешеходов на "зебре". За машиной остановился и водитель "БМВ". Увидев, что едущий позади "ВАЗ" не успевает затормозить, водитель иномарки решил свернуть влево, но столкновения с "Жигулями" избежать не удалось.

ДТП под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В результате водителя "ВАЗа" зажало в салоне легковушки. 19-летнего парня освободили спасатели при помощи бензореза. Пострадавшего с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и закрытым переломом костей таза госпитализировали в 6-ю городскую больницу.

ДТП под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пассажир отомстил маршрутчику разбитой дверью.

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