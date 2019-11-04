Под Днепром ссора в магазине окончилась стрельбой: есть пострадавший

В Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину по подозрению в стрельбе в одном из супермаркетов города.

Инцидент произошел около 7:00 воскресенья, 3 ноября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Новомосковске мужчина учинил стрельбу в магазине reporter.kr.ua

"Работники криминальной полиции Новомосковского отдела полиции установили, что во время ссоры с другими покупателями задержанный достал пневматический пистолет и выстрелил в одного из участников конфликта", – сказано в сообщении пресс-службы.

Стрелявший скрылся с места преступления, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

О происшествии сообщила администратор супермаркета.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личность злоумышленника и задержала его. Им оказался 26-летний местный житель. У подозреваемого изъяли пистолет и направили на исследование.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Фото с места происшествия Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве пьяный мужчина приставал к прохожей, затем достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в женщину и припаркованные автомобили. Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали работникам полиции.

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