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14 ноября • обновлено в 12:41
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Светлана Коваленко
Светлана Коваленко

Под Днепром школьники обокрали церковь

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В Новомосковске Днепропетровской области двое 12-летних парней украли пожертвования прихожан из местной церкви.

Кража была совершена 9 ноября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Новомосковске двое школьников обокрали церковь

В Новомосковске двое школьников обокрали церковь

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"9 ноября двое парней зашли в местную церковь и похитили из сундука пожертвования прихожан. 13 ноября лица воров были установлены – ими оказались 12-летние местные жители", – сказано в сообщении.

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Правоохранители доставили подростков в отдел полиции и вызвали их родителей.

Школьники сообщили, что потратили украденные деньги на игры в детском развлекательном центре.

Их родители привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.

Для принятия окончательного решения по инциденту материалы будут направлены в суд.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в одном из сел Томаковского района Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в кражах из автомобилей. Во время последнего задокументированного эпизода мужчина украл технику и два ящика с пиццей.

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Автор
Светлана Коваленко Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
полиция
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