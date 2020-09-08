Под Днепром семья попала в больницу из-за отравления дикими грибами

В Каменском Днепропетровской области целая семья отравилась дикими грибами, собранными в лесополосе возле села Кулеши.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Днепропетровской области, каменчане собирали маслята, опята и белые грибы в пятницу, 4 сентября. После этого около 20:00 употребили их в пищу, предварительно отварив и обжарив.

Первые симптомы отравления – тошнота, боли в животе, многократная рвота и расстройство желудка – у семьи появились на следующий день. Тогда же пострадавшие обратились за помощью к медикам. Женщину и ее 13-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчина, у которого наблюдались те же симптомы, от госпитализации отказался. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Госпродпотребслужбе напоминают об опасности употребления дикорастущих грибов. Лучший способ обезопасить себя от возможных рисков – есть только искусственно выращенные грибы, которые продают в супермаркетах.

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