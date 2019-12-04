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4 декабря • обновлено в 15:55
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Алина Рашевская

Под Днепром родители зверски пытали малолетнего сына: подробности

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В Синельниково Днепропетровской области 9-летнего ребенка пытали раскаленной ложкой собственные родители.

Таким образом мальчика наказывали за непослушание. Уголовное дело в отношении супружеской пары направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Под Днепром родители зверски пытали малолетнего сына

Под Днепром родители зверски пытали малолетнего сына

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По версии следствия, в мае 2019 в Синельниково отец и мачеха 9-летнего мальчика, применяя наказание в воспитательных целях и используя для этого раскаленную столовую ложку, нанесли ребенку термические ожоги пальцев рук I-II степени.

Синельниковская местная прокуратура передала дело в суд. 36-летнего мужчину и его супругу обвиняют по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре студент принял наркотики в общежитии и вызвал полицию. На линию "102" 17-летний парень сообщил, что "потерялся во времени" и попросил помочь вызвать медиков.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пытки расследование
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