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30 сентября • обновлено в 11:17
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Под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП

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Руководитель отдела уголовного розыска Павлоградского отдела полиции совершил лобовое столкновение с автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В происшествии пострадали водитель и два пассажира "Лада Калина", среди которых была 62-летняя женщина. Авария случилась вечером 29 сентября на Днепропетровщине. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Мужчина ехал на собственной машине "Volkswagen Golf", находясь вне службы. Правоохранителя и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей. Пострадавших доставили в больницу.

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Под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП

Под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП

Патрульная полиция Днепропетровской области

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований.

ДТП произошло в Павлограде Днепропетровской области

ДТП произошло в Павлограде Днепропетровской области

Патрульная полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре несколько пьяных подростков напали на мужчину с сыном после словесной перепалки. Конфликт произошел на остановке и резко перешел в поножовщину.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП Национальная полиция Украины Государственное Бюро Расследований пьяный за рулем ДТП полицейский
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