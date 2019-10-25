Под Днепром пропал 10-летний мальчик: фото и приметы

В Новомосковске Днепропетровской области пропал 10-летний Богдан Носков.

Мальчик ушел из дома 22 октября, и до сих пор неизвестно, где он находится, сообщают в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Пропавший Богдан Носков Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Правоохранители выяснили, что последний раз его видели в этот день в 15:00.

Около 16:00 мальчик пошел на спортивную секцию по футболу в школу № 7 в Новомосковске. После занятий он вышел с территории школы. Позже похожего по описанию парня видели возле заправки, когда он шел в направлении центра города. После этого ребенок домой не вернулся.

25 октября отец мальчика обратился ко всем неравнодушным гражданам, чтобы они обратили внимание на приметы и сообщили любую информацию, которая помогла бы найти сына.

В настоящее время полицейские отработали железнодорожную станцию ​​и автостанцию Новомосковска, ведется круглосуточная отработка микрорайона "Решкут", где живет семья ребенка. Также проверяются строительные площадки и заброшенные здания на территории города. К поискам привлекли кинологов, военных и волонтеров.

Приметы ребенка: на вид – 8-9 лет; волосы светлые, короткие; глаза голубые; рост около 150 см. Был одетый в спортивный костюм темного цвета и серую куртку.

При наличии какой-либо информации о пропавшем ребенке просьба сообщить в полицию по следующим телефонам: (068) 491-16-16, (098) 242-58-03, (056) 93-7-31-66 или 102.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре разыскивают женщину, которая сначала обратилась к врачам за помощью для маленького ребенка, а потом исчезла вместе с ним в неизвестном направлении. По словам очевидцев, женщина сама избила ребенка.

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