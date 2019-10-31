Под Днепром произошло жуткое ДТП: полиция просит помочь в опознании. Фото 18+

На объездной дороге Новомосковска Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Авария произошла около 19:00 30 октября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Под Днепром произошло жуткое ДТП Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Сообщается, что водитель автомобиля "Ford Sierra" двигался со стороны автодороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино в направлении автодороги М-29 Харьков-Красноград-Перещепино и допустил наезд на пешехода.

От полученных травм 50-летний мужчина погиб на месте.

В настоящее время полиция устанавливает его личность и обращается ко всем, кто узнал мужчину, с просьбой сообщить об этом по телефону "102".

Полиция просит помочь опознать погибшего Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 30 октября один из прокуроров областной прокуратуры попал в ДТП – его автомобиль перевернулся. Отмечается, что чиновник управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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