Под Днепром ЗАЗ и Honda устроили жесткое смертельное ДТП. Фото

В среду, 22 апреля, в селе Новоселовка Днепропетровской области столкнулись автомобили Honda Civic и ЗАЗ 1103.

В результате последний перевернулся на крышу, сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате происшествия погиб водитель ЗАЗ, пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Смертельное ДТП под Днепром Сайт ГСЧС

Машину из кювета доставали спасатели с помощью пожарного автомобиля и лебедки. Детали ДТП выясняют правоохранители.

Смертельное ДТП под Днепром Сайт ГСЧС

Смертельное ДТП под Днепром Сайт ГСЧС

Смертельное ДТП под Днепром Сайт ГСЧС

Смертельное ДТП под Днепром Сайт ГСЧС

Смертельное ДТП под Днепром Сайт ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на улице Калиновой в ночном ДТП пострадали двое человек.

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