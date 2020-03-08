Под Днепром произошло лобовое столкновение маршрутки и Mazda: 5 человек пострадало

В субботу, 7 марта, в Павлограде Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса "РУТА" и автомобиля Mazda 6.

В 18:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП по улице Полтавской. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что произошло столкновение автобуса "РУТА", который двигался городским маршрутом и перевозил 15 пассажиров, и автомобиля Mazda 6.

В результате происшествия пострадал водитель легковушки и 4 пассажира автобуса. Для предотвращения возгорания сотрудники ГСЧС отсоединили клеммы аккумулятора легкового автомобиля.

ДТП в Павлограде Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Павлограде Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

До прибытия подразделения ГСЧС с места происшествия сотрудниками скорой медицинской помощи госпитализированы 5 человек. Позже в больницу самостоятельно обратились еще 6 человек.

Водитель легкового автомобиля находится в реанимации в тяжелом состоянии. 35-летняя пассажирка автобуса находится в хирургическом отделении в состояние средней тяжести. Также в состояние средней тяжести в хирургическом отделении находится 13-летняя девочка.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика случилась авария. Автомобиль BMW врезался в карету скорой помощи.

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