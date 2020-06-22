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Под Днепром произошел масштабный пожар на территории завода. Фото с места ЧП

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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Под Днепром произошел масштабный пожар на территории завода. Фото с места ЧП

Пожар под Днепром

В понедельник, 22 июня, в селе Каменка Днепропетровской области загорелся один из цехов на территории завода строительного крепежа.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 7:16. Огонь быстро охватил все помещение, а плотный черный дым был виден с расстояния нескольких километров, сообщает Информатор.

На место происшествия были направлены две дежурные бригады спасателей. К моменту их прибытия площадь пожара в цеху составляла порядка 200 м. кв.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром Информатор

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром Информатор

На ликвидацию пожара у чрезвычайников ушло около полутора часов. За это время огонь уничтожил все, что было в цеху, на общей площади в 300 м. кв.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара на данные момент неизвестна.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром Информатор

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине во время пожара в многоэтажке погиб подросток.

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