Под Днепром произошел масштабный пожар на территории завода. Фото с места ЧП

В понедельник, 22 июня, в селе Каменка Днепропетровской области загорелся один из цехов на территории завода строительного крепежа.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 7:16. Огонь быстро охватил все помещение, а плотный черный дым был виден с расстояния нескольких километров, сообщает Информатор.

На место происшествия были направлены две дежурные бригады спасателей. К моменту их прибытия площадь пожара в цеху составляла порядка 200 м. кв.

Пожар под Днепром Информатор

Пожар под Днепром Информатор

На ликвидацию пожара у чрезвычайников ушло около полутора часов. За это время огонь уничтожил все, что было в цеху, на общей площади в 300 м. кв.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара на данные момент неизвестна.

Пожар под Днепром Информатор

Пожар под Днепром Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине во время пожара в многоэтажке погиб подросток.