Под Днепром при пожаре заживо сгорела женщина

В полночь 18-го июля в Покровской районе Кривого Рога произошел пожар на территории частного домовладения.

Возгорание возникло в летней кухне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Кривом Роге произошел пожар Волинь 24

Огнем уничтожены летняя кухня, сарай и крыша одноэтажного дома общей площадью 100 кв. м.

Ликвидация возгорания в Кривом Роге ГУ ГСЧС

Во время ликвидации возгорания огнетушители выявили обгоревшее тело женщины 1971 года рождения.

При пожаре погибла женщина ГУ ГСЧС

К месту происшествия были направлены 14 сотрудников личностного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

На Днепропетровщине горело частное домовладение ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.

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