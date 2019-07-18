Под Днепром при пожаре заживо сгорела женщина

В полночь 18-го июля в Покровской районе Кривого Рога произошел пожар на территории частного домовладения.
Возгорание возникло в летней кухне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Кривом Роге произошел пожар
Волинь 24
Огнем уничтожены летняя кухня, сарай и крыша одноэтажного дома общей площадью 100 кв. м.
Ликвидация возгорания в Кривом Роге
ГУ ГСЧС
Во время ликвидации возгорания огнетушители выявили обгоревшее тело женщины 1971 года рождения.
При пожаре погибла женщина
ГУ ГСЧС
К месту происшествия были направлены 14 сотрудников личностного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
На Днепропетровщине горело частное домовладение
ГУ ГСЧС
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram