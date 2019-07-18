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Под Днепром при пожаре заживо сгорела женщина

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В полночь 18-го июля в Покровской районе Кривого Рога произошел пожар на территории частного домовладения.

Возгорание возникло в летней кухне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Новости
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В Кривом Роге произошел пожар

В Кривом Роге произошел пожар

Волинь 24

Огнем уничтожены летняя кухня, сарай и крыша одноэтажного дома общей площадью 100 кв. м.

Ликвидация возгорания в Кривом Роге

Ликвидация возгорания в Кривом Роге

ГУ ГСЧС

Во время ликвидации возгорания огнетушители выявили обгоревшее тело женщины 1971 года рождения.

При пожаре погибла женщина

При пожаре погибла женщина

ГУ ГСЧС

К месту происшествия были направлены 14 сотрудников личностного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

На Днепропетровщине горело частное домовладение

На Днепропетровщине горело частное домовладение

ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.

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Украина Днепр
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Днепр пожар смерть
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