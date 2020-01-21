Под Днепром пожарные спасли жизнь женщине, едва не сгоревшей в собственной квартире

В городе Каменское Днепропетровской области 21 января загорелась квартира в многоэтажке на улице Циолковского.
В помещении один на один с огнем оказалась его хозяйка. Женщину вовремя спасли, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" около 08:08. На место происшествия сразу же направили дежурную бригаду спасателей.
Пожар в квартире под Днепром
РБК-Украина
По прибытии сотрудники ГСЧС установили, что возгорание возникло внутри квартиры на пятом этаже многоэтажного жилого дома. Попав в помещение, пожарные обнаружили женщину. 51-летней пострадавшей хозяйке квартиры на месте оказали первичную помощь, после чего госпитализировали с серьезным отравлением продуктами горения.
Пожар удалось ликвидировать за 20 минут. Огонь успел повредить домашнее имущество на площади 20 кв. м.
Под Днепром женщина едва не сгорела в собственной квартире
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Под Днепром женщина едва не сгорела в собственной квартире
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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