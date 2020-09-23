Под Днепром пожар в многоэтажке унес жизнь женщины

Алина Рашевская Происшествия 07:31, 23.09.2020

В среду, 23 сентября, в поселке городского типа Слобожанское Днепропетровской области случился пожар в пятиэтажке.

Из пылающей квартиры на первом этаже не успела выбраться ее владелица. Бездыханное тело 82-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 м. кв. 12 спасателей боролись с ним около часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки.

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